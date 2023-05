Premier-League-Rückkehr: Raphinha denkt an Wechsel

Nicht immer lief es für Raphinha beim FC Barcelona so flüssig wie derzeit. Seit Februar stehen in 14 Ligaspielen fünf Tore und vier Assists für den brasilianischen Flügelstürmer zu Buche. Damit hat der 26-Jährige einen großen Anteil an der saftigen Punkteausbeute der Katalanen, die in der Rückrunde vor allem mit sehr knappen Siegen in Erscheinung getreten sind.

Trotz eines bis 2027 gültigen Arbeitsvertrags beschäftigt sich Raphinha laut ‚Sport‘ aber mit einem Transfer. Die Überlegungen begründet die spanische Sportzeitung damit, dass eine potenzielle Rückkehr von Lionel Messi (35) und eine Wiedereingliederung des Dauerverletzten Ousmane Dembélé (25) für deutliche geringere Einsatzzeiten bei Raphinha führen würden.

Vom Trainerteam oder den Barça-Verantwortlichen bekomme der Linksfuß aber keinerlei Druck gemacht, heißt es. Obwohl dem Vernehmen nach Newcastle United, der FC Chelsea und Tottenham Hotspur dem Angreifer Avancen machen und die klammen Kassen in Barcelona füllen könnten, sei man mit Raphinhas Leistungen so zufrieden, dass man ihn aus sportlichen Gründen nur ungern abgeben würde.