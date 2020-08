Angeliño: Grätscht Barça Leipzig noch ab?

Offenbar hat nun auch der FC Barcelona Linksverteidiger Angeliño ins Visier genommen. Wie ‚Sky Sports‘ und ‚BBC‘ übereinstimmend berichten, zeigen die Katalanen Interesse am Spanier in Diensten von Manchester City, der in der zurückliegenden Saison leihweise für RB Leipzig gespielt hat und dies nach dem Willen der Sachsen auch 2020/21 tun soll.

Daran ließ einmal mehr RB-Trainer Julian Nagelsmann keinen Zweifel: „Ich bin sehr guter Dinge, dass wir eine Einigung mit Manchester City hinbekommen, jetzt, wo beide Vereine aus der Champions League raus sind und der Fokus nicht mehr auf das Turnier gerichtet ist“, kommentierte der 33-Jährige den Poker. Barça soll jedoch den Vorteil haben, dass City Angeliño lieber verkaufen möchte. Leipzig wäre in diesem Fall wohl raus.