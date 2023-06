Drei Abgänge bei Tottenham

Tottenham Hotspur gibt den Abschied dreier Profis bekannt. Namentlich handelt es sich um die Offensivspieler Arnaut Danjuma (26) und Lucas Moura (30) sowie um Innenverteidiger Clément Lenglet (27). Alle drei erhalten keinen neuen Vertrag bei den Spurs.

Erstgenannter Niederländer kehrt nach seiner Leihe in London zum FC Villarreal zurück, genauso wie der Franzose Lenglet zum FC Barcelona. Der Brasilianer Moura steht kommenden Monat zunächst ohne neuen Klub da.

Following the conclusion of the 2022/23 season, we have submitted our retained list of players.



We thank the players who are leaving us for their service to the Club and wish them the best in the next stage of their careers.