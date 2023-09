Tel: „Will meinen eigenen Status schaffen“

Mathys Tel hat sich zu seinen Zielen beim FC Bayern geäußert. Im August verpflichtete der deutsche Rekordmeister Harry Kane (30) für eine Rekordablöse von bis zu 120 Millionen Euro. Namhafte Konkurrenz für den 18-jährigen Stürmer – dennoch will er sich langfristig bei den Bayern durchsetzen: „Sicherlich hat Kane einen Status, aber ich bin gerade erst angekommen und bin dabei, meinen eigenen zu schaffen. Ich bin ehrgeizig, ich bin entschlossen“, erklärt er in einem Interview mit der ‚L’Équipe‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Rechtsfuß wechselte 2022 nach München und kam in dieser Saison bereits in vier Spielen zum Einsatz, in denen er drei Torbeteiligungen besteuerte. Und es sollen noch einige hinzukommen:„Ich habe mir 15 Tore und fünf Vorlagen vorgenommen, das ist sehr ehrgeizig. Aber ich bin ein Wettkämpfer. Wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich nicht alles richtig gemacht“, erklärt Tel.