Einigung erzielt: Chelsea vor Félix-Deal

Der FC Chelsea arbeitet weiter an der Aufrüstung seiner Offensivabteilung. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben sich die Blues mit Atlético Madrid verbal auf die Leihe von João Félix verständigt. Zu Papier gebracht wurde die Vereinbarung noch nicht, Chelsea wird dem Bericht zufolge elf Millionen Euro für Félix auf den Tisch legen.

Eine potenzielle Kaufoption für den 23-jährigen Angreifer wird nicht erwähnt. Grundsätzlich hatte man an der Stamford Bridge einen solchen Deal in den vergangenen Wochen im Sinn. Auch Manchester United und der FC Arsenal bekundeten Interesse an Félix, waren aber im Gegensatz zu Chelsea von der teuren Leihgebühr etwas abgeschreckt.

Atlético erhofft sich bei einem Verkauf eine Summe von rund 100 Millionen Euro für seinen Offensivspieler. 2019 war Félix für stolze 127 Millionen Euro zu den Rojiblancos gewechselt, konnte die Erwartungen in der spanischen Hauptstadt aber nie wirklich erfüllen. In der laufenden Saison kommt der filigrane Rechtsfuß auf acht Torbeteiligungen in 20 Pflichtspielen.