Pogba vor United-Rückkehr

Paul Pogba könnte im kommenden Jahr erneut bei Manchester United aufschlagen. Wie sein ehemaliger United- und Frankreich-Teamkollege Louis Saha in einem Interview mit ‚Casino Utan Spelpaus‘ berichtet, soll der 31-Jährige das Angebot erhalten, ab Januar bei den Red Devils zu trainieren, um sich für ein kommendes Engagement im Profifußball fitzumachen. Der Weltmeister von 2018 war im August 2023 positiv auf körperfremdes Testosteron getestet und anschließend für den Spiel- und Trainingsbetrieb gesperrt worden. Zwischen 2009 und 2012 sowie zwischen 2016 und 2022 war Pogba bereits bei United aktiv, absolvierte 233 Pflichtspiele für den Klub.

In November haben der Franzose und sein damaliger Klub Juventus Turin sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt. Aktuell hält sich der Mittelfeldspieler in Miami fit, möchte aber schnellstmöglich wieder bei einem Klub in den europäischen Topligen unterschreiben und sich im besten Fall auch wieder für die französische Nationalmannschaft empfehlen. Ab dem kommenden März ist Pogba wieder spielberechtigt und möchte sich bis dahin im Mannschaftstraining beweisen. Saha: „Er muss so schnell wie möglich wieder zu seiner Bestform zurückfinden, und das Training mit Topspielern wird ihm dabei helfen. Ich denke, er wäre begeistert, wenn er die Möglichkeit hätte, zum Verein zurückzukehren.“