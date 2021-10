Haaland-Verletzung: Droht dem BVB jetzt Ärger mit Norwegen?

Sebastian Kehl hofft in der Personalie Erling Haaland auf Verständnis des norwegischen Verbands. „Erling ist derzeit verletzt, konnte für uns zuletzt nicht spielen und kann auch die folgenden Wochen nicht am Mannschaftstraining teilnehmen“, sagt der Lizenzspielerleiter gegenüber der ‚WAZ‘. Deshalb denke man, „dass der norwegische Verband daher auch so viel Vertrauen in uns und in ihn haben wird“.

Klar ist: Das letzte Wort liegt nicht bei Borussia Dortmund. Sollte Haaland aus ärztlicher Sicht spielbereit sein oder es im Laufe der Länderspielreise werden, kann Norwegen auf Haalands Anwesenheit pochen. „Grundsätzlich besteht eine Abstellungspflicht für alle Vereine“, räumt Kehl ein.

Beim BVB hat man das Ziel, dass Haaland im Anschluss an die Pause wieder einsetzbar sein wird. „Viele Spieler, für die es gestern nicht gereicht hat, sind in zwei Wochen vermutlich wieder dabei“, sagt Michael Zorc. Gemeint sind neben Haaland auch Giovanni Reyna (Muskelverletzung) und Mahmoud Dahoud (Innenbanddehnung am Knie), die zuletzt ebenfalls fehlten.

Update (11:51 Uhr): Inzwischen hat Haaland selbst bestätigt, dass er nicht mit Norwegen auf Länderspielreise gehen wird.