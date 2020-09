Köln setzt Ultimatum bei Mamba & Hack

Der 1. FC Köln reagiert auf die bisher nur schleppend voranschreitenden Verhandlungen im Poker um die beiden Wunschspieler Streli Mamba (SC Paderborn 07) und Robin Hack (1. FC Nürnberg). Nach Informationen der ‚Bild‘ wollen die Domstädter die Deals unbedingt noch in dieser Woche über die Bühne bringen. Sollte dies nicht gelingen, wolle man sich nach anderen Optionen umschauen. Auch dies könnte sich allerdings schwierig gestalten, wie Sportchef Horst Heldt zugibt: „Es gibt einen Plan B. Aber eben auch ohne Garantie, dass der dann funktioniert.“

Gerade im Fall von Mamba herrscht Zeitdruck, da Trainer Markus Gisdol offenbar schon für das Testspiel gegen den KFC Uerdingen am kommenden Samstag mit dem 26-jährigen Angreifer plant. In der vergangenen Woche hatte FT exklusiv erfahren, dass sich Mamba bereits auf einen Wechsel zu den Geißböcken festgelegt hat. Aktuell hapert es aber noch an den zu hohen Ablöseforderungen der Paderborner.