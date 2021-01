Werder: Füllkrug fällt aus

Niclas Füllkrug wird dem SV Werder Bremen in der anstehenden Partie gegen den FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Wie die Bremer vermelden, verletzte sich der Stürmer im Abschlusstraining am Sprunggelenk. „Es tut mir unglaublich leid für Niclas, gerade weil er sich wieder ran gekämpft hat. Wir hoffen, dass er nicht zu lange ausfallen wird“, sagte Trainer Florian Kohlfeldt.

Füllkrug musste sich in der Vergangenheit immer wieder mit schweren Verletzungen und längeren Ausfallzeiten herumplagen. In der laufenden Spielzeit gelangen ihm vier Treffer in sieben Einsätzen.