Liverpools Neuer: Díaz beeindruckt bei Premier League-Debüt

Sadio Mané befand sich nach seinem Sieg im Afrika-Cup mit dem Senegal laut Jürgen Klopp „immer noch im Bett“. Mohamed Salah war wieder im Kader, saß vorerst aber auf der Bank. In der Partie gegen Leicester City (2:0) am gestrigen Donnerstagabend rückte Neuzugang Luis Díaz auf eine der hart umkämpften Flügelstürmerpositionen.

Für den Kolumbianer, im Winter vom FC Porto an die Anfield Road gewechselt, war es das Debüt in der Premier League. Dementsprechend waren die Augen von Fans und Medienvertretern auf den 40-Millionen-Mann gerichtet, der nicht nur als Alternative zum Erfolgsduo Mané und Salah gekommen ist, sondern auch einem möglichen Abgang einer der beiden Superstars vorgreifen soll.

Anpassungsprobleme? Fehlanzeige

Dass Díaz eine Zeit lang brauchen wird, um sich an den Spielstil in England zu gewöhnen, wäre keine Überraschung. Doch gestern schien es, als würde der 25-Jährige diese Zeit gar nicht benötigen. Gleich von Beginn an forderte er Bälle, bot clevere Laufwege an und wurde deshalb auch häufig von seinen neuen Mitspielern gesucht.

Immer wieder drang Díaz über die linke Seite in die gefährliche Zone bei Leicester ein und brachte scharfe Flanken nach innen. Zugegeben, einen Abnehmer fanden seine Bälle noch nicht allzu oft. Dies lässt sich allerdings mehr auf die konzentrierte und engmaschig aufgestellte Defensive der Foxes als auf unpräzise Hereingaben des Flügelstürmers zurückführen.

Trainer Klopp war sehr zufrieden mit der Leistung seines neuen Spielers. Gegenüber ‚BBC‘ sagte er nach der Partie süffisant: „Komm schon, was für eine Leistung…“ und fügte hinzu: „Vom ersten Training an sieht es so aus, als hätte er uns studiert.“ Damit bezog sich Klopp darauf, dass Díaz sich nahtlos ins Liverpool-Spiel einfügte. Der deutsche Übungsleiter hatte zum Abschluss noch ein Lob für den Rechtsfuß übrig: „Er macht vieles richtig.“

Medienecho einstimmig

Der ‚Mirror‘ schreibt tags darauf treffend: „Aufregender neuer Liverpooler beeindruckt beim ersten Start für die Reds.“ Díaz könnte tatsächlich die von Klopp gewünschte Ergänzung sein, um die Offensivlast nicht mehr nur auf die Schultern von Mané, Diogo Jota und Salah zu laden.

Beim ‚Independent‘ ist man sich fast schon sicher, dass die Performance gegen Leicester noch nicht der Gipfel des Eisbergs für Díaz ist. Die Erwartungshaltung an den Nationalspieler ist hoch und die britische Tageszeitung glaubt zu wissen, dass Díaz lediglich „einen Vorgeschmack auf das gab, was noch kommen wird“. Man darf gespannt sein, ob die neue Offensivkraft den Stammspielern auch auf lange Sicht Spielzeit streitig machen wird. Der Anfang war verheißungsvoll.