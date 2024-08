Hertha verpflichtet Thorsteinsson

Hertha BSC holt kurz vor Transferschluss noch eine Offensivkraft an Bord. Außenstürmer Jón Dagur Thorsteinsson (25) schließt sich dem Zweitligisten an. Der 37-fache isländische Nationalspieler kommt vom belgischen Erstligisten OH Leuven nach Berlin. Die Ablöse soll 1,5 Millionen Euro betragen. Für den Jupiler Pro League-Klub verbuchte Thorsteinsson 31 Scorerpunkte (20 Tore, elf Assists) in 76 Einsätzen.

„Ich bin sehr stolz und glücklich, hier zu sein! Zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere war es unmöglich, einem solchen Verein abzusagen. Mein größtes Ziel ist es, mit Hertha BSC in die Bundesliga zurückzukehren. Dabei will ich dem Team bestmöglich helfen“, sagt Thorsteinsson über seinen Transfer zur Hertha.