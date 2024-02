Deutliches Signal: Kubo verlängert bei Sociedad

Takefusa Kubo schwört Real Sociedad die Treue. Die Basken geben die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem japanischen Außenstürmer bis 2029 offiziell bekannt. Das vorherige Arbeitspapier war bis 2027 datiert.

2022 war das einstige Wunderkind Kubo für 6,5 Millionen Euro von Real Madrid zum Ligarivalen gewechselt. In San Sebastián entwickelte sich der 22-Jährige prächtig, in der laufenden Saison stehen zehn Torbeteiligungen für den Stammspieler zu Buche. Kein Wunder, dass die Madrilenen einen Rückkauf in Erwägung ziehen.