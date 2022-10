„Wir brauchen zwei gute Außenverteidiger“ – United schielt in die Bundesliga

Am gestrigen Sonntagabend mühte sich Manchester United zu einem 1:0 gegen West Ham United. Die Rechtsverteidiger-Position bekleidete dabei Diogo Dalot (23), der einen guten Job machte.

Auch generell zählt der Portugiese im Premier League-Vergleich zu den besseren Vertretern seines Fachs. Allerdings fehlt ihm ein echter Konkurrent, denn Aaron Wan-Bissaka (24) spielt unter ten Hag überhaupt keine Rolle mehr. Auf lediglich vier Einsatzminuten kommt der athletische Engländer in der laufenden Spielzeit.

Ten Hag fordert Neuzugang

Die Folge: Ten Hag fordert einen Winter-Neuzugang für die rechte Defensivseite. „Wir brauchen zwei gute Außenverteidiger (auf beiden Seiten, Anm. d. Red.), weil wir noch viele Spiele vor uns haben“, erklärte der Niederländer im Anschluss an das gestrige Spiel bei ‚Sky Sports‘.

Der Blick der United-Scouts wandert dabei vor allem in Richtung Bundesliga. Jeremie Frimpong (21) von Bayer Leverkusen ist einer der heißeren Kandidaten. Mit seinem Offensivdrang entspricht er ten Hags bevorzugtem Spielertypen.

Allerdings ist Frimpong noch bis 2025 an Bayer gebunden. Der Bundesligist hat also alle Karten in der Hand. United müsste schon ein wirtschaftlich sehr überzeugendes Angebot auf den Tisch legen, um die Leverkusener zum Nachdenken zu bringen.