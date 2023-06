Bayern-Meeting wegen Rice

Der FC Bayern steht im Poker um Mittelfeldspieler Declan Rice (24) unter Druck und muss eine finale Entscheidung fällen. Zu diesem Zweck wollen die Münchner Bosse die Personalie laut ‚Sky‘ am heutigen Dienstag nach dem Meeting mit Innenverteidiger Lucas Hernández (27) noch einmal besprechen. Die große Frage: Will Bayern nach dem erfolgreichen Vorstoß des FC Arsenal noch einmal selbst mit einem Angebot nachziehen?

Die Gunners sind in die Offensive gegangen und sich mit West Ham weitestgehend über die Ablöse einig. 117 Millionen Euro will Arsenal an den Stadtrivalen überweisen. In Kürze soll der Deal formalisiert werden. Wenn man in München also noch einmal aktiv werden will, müsste das sehr zeitnah geschehen.

