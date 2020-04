Gündogan hat einen Wunsch-Mitspieler

Ilkay Gündogan würde einen Transfer von Raúl Jiménez zu Manchester City begrüßen. „Ich glaube, er hat alles, was ein Weltklasse-Stürmer braucht. Für einen Angreifer ist er sehr beweglich, aber auch körperlich gut und technisch talentiert am Ball. Ich kann mir vorstellen, dass er bei uns spielt“, sagt Gündogan bei ‚ESPN‘ über den 28-jährigen Offensivspieler der Wolverhampton Wanderers.

Gündogan (29) fühlt sich an einen Mitspieler aus Dortmunder Zeiten erinnert: „Vielleicht ist er noch nicht auf diesem Niveau, aber er erinnert mich ein wenig an Lewandowski.“ Jiménez war für die Wolves in dieser Saison in 44 Pflichtspielen an 32 Toren direkt beteiligt. Der mexikanische Nationalspieler wurde im vergangenen Sommer nach einer einjährigen Leihe für 38 Millionen Euro festverpflichtet und mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet.