Sevilla verpasst wichtige Einnahmen: Badé erläutert Verbleib

Loïc Badé hat sich im Winter gegen einen Wechsel zu Aston Villa entschieden. Wie ‚Relevo‘ berichtet, war der FC Sevilla bereit, seinen Innenverteidiger abzugeben, doch dieser wehrte sich. „Ich verstehe, dass Sevilla Geld will, aber der Spieler bin ich und ich entscheide“, so Badé.

Somit entgehen dem FC Sevilla viele Millionen, die FT-Partnerseite Foot Mercato hatte Ende Januar von einem Angebot in Höhe von 26 Millionen Euro berichtet. Im Sommer könnten die Andalusier den 24-jährigen Franzosen dann doch noch zu Geld machen, dann wäre auch Badé dem Vernehmen nach bereit, den Verein zu verlassen. Er wollte die Saison mit den Spaniern aber beenden und so zum Klassenerhalt beitragen. Aktuell steht der FC Sevilla in La Liga auf Rang 13.