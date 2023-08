Noch zwei Neue: Dortmund hat ein Geldproblem

Borussia Dortmund muss die finalen Transfermarkt-Tage mit angezogener Handbremse angehen. Nach Informationen der ‚Bild‘ stehen dem BVB nur 8,5 Millionen Euro für weitere Neuzugänge zur Verfügung – trotz der über 100 Millionen Euro durch den Verkauf von Jude Bellingham.

Hintergrund ist, dass nur knapp zwei Drittel in Transfers reinvestiert werden können, das kündigte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schon vor geraumer Zeit an. Etwa 50 Millionen flossen in die Verpflichtungen von Felix Nmecha (30 Millionen) und Marcel Sabitzer (19 Millionen).

Bei der Suche nach einem Stürmer – gehandelt werden unter anderem Jean-Philippe Mateta (26/Crystal Palace) und Hugo Ekitike (21/PSG) – muss also entweder ein Schnäppchen oder zunächst eine Leihe her. Auch Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap (21/FC Southampton) würde Dortmund gerne leihweise an Bord holen.

Neue Flexibilität würden aber auch weitere Verkäufe ermöglichen. Sportdirektor Sebastian Kehl kündigte kürzlich an: „Wir sind etwas eingeschränkt, aber sind derzeit mit der Zusammenstellung sehr zufrieden. […] Vielleicht haben wir auch noch den ein oder anderen Abgang.“