Sunderland kämpft um Bellingham-Bruder

Jobe Bellingham könnte im Sommer zum AFC Sunderland wechseln. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, kämpfen die Black Cats um das Mittelfeld-Talent, das wie sein großer Bruder Jude aus der Jugend von Birmingham City kommt und dort aktuell in der U18 aktiv ist. Demzufolge war der 16-Jährige im April gemeinsam mit seiner Familie zu Gesprächen in Sunderland.

Eine echte Chance auf das Talent hat der Drittligist aber wohl nur dann, wenn am Ende der Saison der Championship-Aufstieg herausspringt. Das Halbfinal-Hinspiel in den Playoffs gegen Sheffield Wednesday gewannen die Nordengländer mit 1:0. Im Winter wurde auch Borussia Dortmund Interesse am achtfachen englischen U18-Nationalspieler nachgesagt.