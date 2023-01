Fulham: Mbabu schon wieder weg?

Kevin Mbabu könnte den FC Fulham nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, sind die Cottagers bereit, den Rechtsverteidiger bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen. Der 27-Jährige kam erst im vergangenen Sommer vom VfL Wolfsburg nach London, besitzt dort noch einen bis 2025 gültigen Vertrag.

Besonders bitter: Mit Cedric Soares vom FC Arsenal will Fulham ihm zudem einen direkten Konkurrenten vor die Nase setzen. Mbabu kam lediglich in sechs Premier League-Partien zum Einsatz, nur einmal stand er in der Anfangsformation. Eine baldige Trennung scheint immer wahrscheinlicher.

