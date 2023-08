Dembélé im Anflug auf Paris

Paris St. Germain tütet einen weiteren Transfer ein. Nach Informationen der ‚Sport‘ macht sich Ousmane Dembélé am heutigen Donnerstag auf dem Weg in die französische Hauptstadt, um seinen Vertrag zu unterzeichnen. Die Ablösesumme für den Offensivspieler wird auf 50 Millionen Euro taxiert.

Dembélé war 2017 für sagenhafte 105 Millionen Euro Sockelablöse von Borussia Dortmund zu den Blaugrana gewechselt, weitere 35 Millionen folgten an Boni. Seine Fähigkeiten am Ball stellte der 26-Jährige allerdings zu selten unter Beweis. Nun hofft der Franzose, in seiner Heimat wieder in Fahrt zu kommen.