Rom: Daran hakt die Mourinho-Verlängerung

Die Zukunft von Trainer José Mourinho bei der AS Rom ist an eine Bedingung geknüpft. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, möchte Rom-Präsident Dan Friedkin erst über eine Vertragsverlängerung des 60-Jährigen befinden, wenn ein neuer Sportdirektor verpflichtet ist. Dieser soll in die Trainer-Entscheidung fest mit eingebunden werden. Mourinhos Vertrag läuft zum Saisonende aus.

Erst vor wenigen Tagen hatte Sportdirektor Tiago Pinto den Verein nach drei Jahren Amtszeit verlassen. Unter Mourinho belegt die Roma derzeit den achten Tabellenplatz und konkurriert um die Europapokalplätze. The Special One steht seit 2021 bei der AS an der Seitenlinie. In der Saison 2021/22 gewann der Portugiese mit dem Klub die Europa Conference League.