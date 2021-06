De la Fuente vor Wechsel zu Marseille

Der Wechsel von Konrad de la Fuente zu Olympique Marseille steht offenbar kurz bevor. Wie ‚ESPN‘ berichtet, sind die Gespräche zwischen dem französischen Verein und dem FC Barcelona bereits weit vorangeschritten. Der 19-Jährige soll samt einer Kaufoption über fünf Millionen Euro zum Ligue 1-Klub ausgeliehen werden.

Derzeit hakt der Deal noch an Details. Es ist offen, ob der Kauf verpflichtend oder optional sein wird. Zusätzlich möchte Barça eine Rückkaufmöglichkeit in das Geschäft integrieren. Vor einigen Wochen kursierten Gerüchte um Interesse aus der Bundesliga. Nun scheint der Flügelspieler sein Glück jedoch in Frankreich zu suchen.