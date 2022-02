Liverpool: Vertragsangebot für Firmino?

Der FC Liverpool arbeitet offenbar an einer Verlängerung von Roberto Firmino (30). Wie das Fachportal ‚Football Insider‘ berichtet, haben die Reds dem ehemaligen Hoffenheimer ein neues Arbeitspapier angeboten. Durch den Wintertransfer von Luis Díaz (25) und die tragende Rolle von Diogo Joata (25) kursierten zuletzt Zweifel, ob Firmino weiterhin gebraucht wird.

Firmino war 2015 von der TSG Hoffenheim an die Anfield Road gewechselt. Seitdem kommt der Brasilianer auf 314 Pflichtspieleinsätze und holte 2020 die erste englische Meisterschaft seit 30 Jahren nach Liverpool. In der laufenden Spielzeit wird Firmino durch einige Verletzungen ausgebremst, lief aber trotzdem in 22 Partien auf und war an elf Toren direkt beteiligt.