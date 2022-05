Salzburg-Boss über Adeyemi: „Könnte schnell gehen“

Sportdirektor Christoph Freund kündigt Bewegung in den Verhandlungen um einen Transfer von Karim Adeyemi (20) zu Borussia Dortmund an. „Das könnte schnell gehen nächste Woche“, so der Chef-Kaderplaner von RB Salzburg am Mikrofon von ‚Sky Austria‘ nach dem gestrigen 4:0 der Salzburger gegen den Wolfsberger AC.

Zuvor hatte schon Freunds künftiger BVB-Amtskollege Sebastian Kehl eine Entscheidung bei Adeyemi in den nächsten Tagen angekündigt. Der deutsche Nationalstürmer soll gegen eine Ablöse von 38 Millionen Euro aus der Mozartstadt ins Ruhrgebiet wechseln. Drei Millionen Euro können als Boni hinzukommen.