Baumgartl wechselt in die MLS

Timo Baumgartl hat drei Monate nach seiner Vertragsauflösung beim FC Schalke 04 einen neuen Klub gefunden. Der 28-jährige Innenverteidiger wechselt in die Major League Soccer und schließt sich dem St. Louis City SC an. Beim Klub aus dem US-Bundesstaat Missouri unterschreibt Baumgartl einen Vertrag bis 2026 mit Option auf eine weitere Spielzeit. Unter anderem trifft er dort auf die Ex-Bundesligaprofis Roman Bürki (34), Eduard Löwen (27) und Marcel Hartel (28).

Sportdirektor Lutz Pfannenstiel sagt zu dem Baumgartl-Deal: „Timo und seine große europäische Erfahrung werden im nächsten Jahr ein wichtiger Bestandteil unseres Teams sein. Timo bringt nicht nur Erfahrung auf dem Spielfeld mit, sondern verfügt auch über Führungsqualitäten, die in der Umkleidekabine eine Bereicherung sein werden.“ In der jüngst abgelaufenen Regular Season belegte St. Louis, das erst seit 2023 am MLS-Spielbetrieb teilnimmt, den zwölften Tabellenplatz der Western Conference.