Trotz United: Boteli verlängert in Gladbach

Stürmer-Juwel Winsley Boteli wird Borussia Mönchengladbach erhalten bleiben und den ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag ausdehnen. Fabrizio Romano berichtet, dass eine Einigung erzielt wurde und der 17-Jährige am morgigen Freitag einen neuen Vertrag bis 2028 unterschreiben wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit zerschlägt sich der Wechsel des Schweizers zu Manchester United, das zuletzt die Fühler ausgestreckt hatte. Boteli war 2022 aus der Jugend von Servette Genf zu den Fohlen gekommen und durchlief seither die Jugendmannschaften. In der abgelaufenen Saison sammelte er 25 Scorerpunkte in 21 U19-Bundesligaspielen sowie vier Tore in elf Regionalliga-Partien.