Aue bestätigt Schröter-Interesse

Erzgebirge Aue beschäftigt sich intensiv mit Rechtsaußen Morris Schröter vom FSV Zwickau. „Ein sehr interessanter Spieler aus der Region. Morris Schröter steht unter meiner Beobachtung. Ich habe ein Auge auf ihn geworfen“, bestätigt Aue-Präsident Helge Leonhardt der ‚Bild‘ und schwärmt: „Seine Quote ist wirklich überragend.“

In der Tat: Schröter kommt in der dritten Liga bereits auf zehn Tore und sieben Vorlagen und zählt zu den besten Akteuren seiner Spielklasse in dieser Saison. Im Sommer läuft der Vertrag des 25-Jährigen in Zwickau aus, er wäre somit ablösefrei. Das dürfte jedoch nicht nur die Veilchen auf den Plan gerufen haben.