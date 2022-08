Hertha: Machtwort bei Mittelstädt

Maximilian Mittelstädt (25) wird Hertha BSC in der laufenden Transferperiode voraussichtlich nicht mehr verlassen. „Maxi ist fest eingeplant“, so die sehr deutlichen Worte von Trainer Sandro Schwarz am gestrigen Sonntag.

Mittelstädt zählte zwischenzeitlich zu den Verkaufskandidaten. Allerdings steht Fredrik Björkan (24), seines Zeichens ebenfalls auf der linken Defensivseite beheimatet, vor dem Absprung. Schwarz kann Mittelstädt deshalb nicht entbehren.