Hertha: Björkan-Leihe vor dem Abschluss

Linksverteidiger Fredrik Björkan (24) zieht es in die niederländische Eredivisie. Nach Informationen der ‚Bild‘ verleiht Hertha BSC den Linksverteidiger an Feyenoord Rotterdam. Teil des Deals sei eine Kaufoption von bis zu drei Millionen Euro. Auch der englische Zweitligist Norwich City war an Björkan dran.

Der sechsfache norwegische Nationalspieler war erst im Januar vom FK Bodö/Glimt nach Berlin gewechselt. Für die Hertha stand Björkan lediglich 356 Minuten auf dem Platz. In der neuen Saison wurde er noch nicht berücksichtigt. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.