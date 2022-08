Depay Kandidat für Isak-Nachfolge

Real Sociedad könnte den Nachfolger für Rekordverkauf Alexander Isak aus Barcelona holen. Wie unsere spanische FT-Partnerredaktion Fichajes.com berichtet, bemühen sich die Basken um Memphis Depay. Der 28-jährige Niederländer steht bei den Katalanen auf der Streichliste, derzeit wird eine Vertragsauflösung mit dem Angreifer verhandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das stolze Gehalt von Depay steht derzeit noch einer Übereinkunft mit Barça im Weg. Doch auch bei der Klubsuche kommen dem Mittelstürmer seine Gehaltsforderungen in die Quere. So zerschlug sich dem Vernehmen nach bereits ein Transfer zu Juventus Turin. Real Sociedad wird sich also mit demselben Problem wie Barça und Juve auseinandersetzen müssen.