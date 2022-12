FCA: Niederlechner kommentiert Hertha-Gerüchte

Florian Niederlechner deutet seinen Abschied vom FC Augsburg an. „Ich habe überhaupt keinen Kontakt zu jemandem. Das läuft derzeit noch alles über meinen Berater, da wir erst ab dem 1. Januar offiziell in Verhandlungen eintreten können. Aber es stimmt, dass mein Vertrag hier beim FCA ausläuft und die Nachfrage nach meiner guten Vorrunde groß ist. Welche Vereine das jetzt aber sind, sage ich jetzt nicht“, wird der 32-Jährige gegenüber der ‚Augsburger Allgemeinen‘ deutlich. Die Verantwortlichen des FCA seien bislang nicht auf ihn zugekommen, um über eine Vertragsverlängerung zu sprechen.

Dass er am Montag bereits den Medizincheck bei Hertha BSC absolviert hat, dementiert der Stürmer jedoch: „Ich war am Montag hier in Augsburg zuerst beim Frühstücken und am Nachmittag haben wir unseren Christbaum bei uns in Haunstetten gekauft.“ In der laufenden Saison kommt Niederlechner wettbewerbsübergreifend auf sieben Torbeteiligungen (fünf Tore, zwei Vorlagen) in 16 Einsätzem. Seit 2019 spielt der 1,87 Meter große Angreifer in Augsburg, nun könnten sich die Wege zeitnah trennen.

