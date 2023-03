Bericht: Bochum vor Neuverpflichtung

Der VfL Bochum legt aller Voraussicht nach in der Innenverteidigung nach. Wie der ‚Blick‘ berichtet, steht Noah Loosli von den Grasshoppers kurz vor dem Wechsel an die Castroper Straße.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Hintergrundinfos liefert die Schweizer Tageszeitung jedoch nicht. Bei Instagram folgt der 26-Jährige den Bochumern jedenfalls schon. Der Rechtsfuß stand für den Klub aus Zürich in der laufenden Saison in 18 von 23 Super League-Partien auf dem Rasen.

Lese-Tipp

VfL Bochum: Sportchef Fabian muss pausieren

In 14 der Begegnungen stand Loosli in der Startelf. Der in Brugg geborene Innenverteidiger stammt aus der Jugend der Hoppers, verließ seinen Heimatklub 2018 allerdings in Richtung Lausanne-Sport, ehe er 2021 zu seinem Ausbildungsverein zurückkehrte.