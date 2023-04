VfB Stuttgart: Galatasaray buhlt um Karazor

Verabschiedet sich Atakan Karazor im Sommer aus der Bundesliga? Nach Informationen der ‚Bild‘ zeigt Galatasaray konkretes Interesse am defensiven Mittelfeldspieler. Der türkische Erstligist wolle Karazor für die nächste Saison in den Kader holen. Scouts vom türkischen Tabellenführer saßen am Wochenende beim 3:3 gegen Borussia Dortmund auf der Tribüne, um den Balleroberer zu beobachten.

Und auch der 26-Jährige soll einem Wechsel an den Bosporus positiv gegenüberstehen. Immerhin kann Gala aller Voraussicht nach mit Champions League-Fußball locken. An den VfB Stuttgart ist Karazor noch bis 2026 gebunden. Ein Wechsel wäre also nur möglich, wenn die Schwaben ihre Zustimmung geben. Laut ‚Bild‘ liegt die Schmerzgrenze der Stuttgarter im zweistelligen Millionenbereich. Ein Abstieg aus der Bundesliga könnte den Preis aber natürlich drücken.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth bleibt aber noch entspannt: „Ich bin mir sicher, dass sich Atakan bei uns wohlfühlt. Atakan hat bei uns seine Rolle im defensiven Mittelfeld gefunden und sich zu einer stabilen Größe in der ersten Elf entwickelt.“