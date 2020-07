Köln: Leistner wird ungeduldig

Es herrscht Funkstille zwischen Toni Leistner und dem 1. FC Köln. Laut der ‚Bild‘ werden die Verhandlungen zwischen dem Innenverteidiger, der in der abgelaufenen Saison von den Queens Park Rangers ausgeliehen war, und dem Klub aus der Domstadt zu einer Hängepartie. Das Problem: Zunächst muss die Zukunft von Frederik Sörensen (28) und Jorge Meré (23) geklärt werden, die beide wohl bei passenden Angeboten gehen könnten.

„Es gab vor ein paar Wochen eine Übereinkunft, dass Köln mich gerne behalten will. Ich habe aber seitdem nichts mehr vom FC gehört. Ich möchte gerne beim FC bleiben. Das habe ich immer wieder betont. Aber ewig kann ich nicht auf eine Zusage von Köln warten, da muss ich auch an mich und meine Familie denken. Wenn ein anderes Angebot kommt, das zu 100 Prozent passt, würde ich woanders zusagen,“ so Leistner.