Neuer Sechser: Doch ein Happy End für Tuchel?

Wilfred Ndidi könnte im Transferendspurt noch zum FC Bayern wechseln. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der defensive Mittelfeldspieler vom englischen Premier League-Absteiger Leicester City nach wie vor ein Kandidat an der Säbener Straße. Eine hohe Ablöse möchten die Münchner dem Fachmagazin zufolge aber nicht zahlen.

Präferiertes Modell ist aus Bayern-Sicht offenbar eine Leihe. Das Problem: Ndidis Vertrag läuft 2024 aus, ein temporärerer Klubwechsel ist laut deutschen Transferstatuten somit aktuell nicht möglich. Dem ‚kicker‘ zufolge arbeitet Leicester deshalb zurzeit an einer einjährigen Verlängerung mit dem 26-jährigen Nigerianer. Diese soll vollzogen werden, falls die Münchner konkret eine Ndidi-Leihe umsetzen wollen.

Noch ist offenbar nicht gesichert, dass der Rekordmeister dies tatsächlich tun wird. Trainer Thomas Tuchel, der schon seit langer zeit eine defensivausgerichtete so genannte Holding Six verpflichten will, würde sich wohl über einen Ndidi-Deal freuen.