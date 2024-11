Werder bindet Toptorjäger Stage

Werder Bremen kann auch in Zukunft auf Jens Stage bauen. Wie der Bundesligist am späten Montagabend verkündete, hat der 28-jährige Mittelfeldspieler seinen Vertrag an der Weser verlängert. Zur Laufzeit macht Grün-Weiß wie gewohnt keine Angaben.

Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder, sagt: „Die Vertragsverlängerung von Jens ist ein weiteres wichtiges Zeichen für die Mannschaft und den gesamten Verein, denn sie unterstreicht, dass sich hier etwas entwickelt, mit dem sich die Spieler identifizieren können und wovon sie ein Teil sein möchten.“

Stage selbst begründet seine Unterschrift: „Es macht einfach aktuell riesigen Spaß mit dieser Mannschaft für Werder auf dem Feld zu stehen. Seit ich nach Bremen gewechselt bin, haben wir uns stets weiterentwickelt. Wir haben einen klaren Plan und wollen uns immer weiter verbessern. Diesen Weg möchte ich mit Werder weitergehen.“

Stage war im Sommer 2022 für vier Millionen Euro Ablöse vom FC Kopenhagen nach Bremen gekommen. Auf Anhieb setzte sich der zweifache dänische Nationalspieler durch. In der laufenden Saison ist er mit vier Treffern sogar Werder bester Torschütze. Drei seiner Tore erzielte er beim spektakulären 4:3-Sieg bei der TSG Hoffenheim am fünften Spieltag.