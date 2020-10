Bayern-Flirt Lamptey soll verlängern

Brighton & Hove Albion möchte zeitnah den noch bis 2023 laufenden Vertrag mit Tariq Lamptey vorzeitig verlängern. Dies berichtet die ‚Sun‘. Seit seinem Wechsel zu den Seagulls im vergangenen Januar überzeugt der pfeilschnelle Rechtsverteidiger mit starken Leistungen in der Premier League. In der aktuellen Saison stehen für den 1,64 Meter großen Außenbahnspieler drei Treffer in sechs Ligaspielen zu Buche.

Die guten Leistungen des frischgebackenen englischen U21-Nationalspielers spülten ihn im Sommer auch auf den Radar des FC Bayern München. Brighton bestand jedoch auf eine Ablöse von mindestens 25 Millionen Euro für den 20-Jährigen, der Rekordmeister verpflichtete stattdessen Bouna Sarr (28) für die rechte Abwehrseite.