April, April! | Benzema will Rache

April, April auf spanisch

Mit einem vermeintlichen Paukenschlag wartet am heutigen 28. Dezember die spanische ‚Mundo Deportivo‘ auf. Unter der Headline „Top Secret MD“ berichtet die katalanische Sportzeitung, Barça plane im kommenden Jahr den größtmöglichen Coup und wolle Kylian Mbappé ins Camp Nou lotsen. Passend dazu hat die Photoshop-Abteilung den Vizeweltmeister in das Trikot der Blaugrana gepackt. 28. Dezember, war da was? Genau! Am Día de los Santos Inocentes erlauben sich die Spanier traditionell Späße, vergleichbar mit dem 1. April in Deutschland. Der Scherz der ‚Mundo Deportivo‘ geht somit auf Kosten ihrer Leser, aber vor allem der anderen Medienhäuser, die die Mbappé-Meldung für bare Münze nehmen – Inocente!

Unter der Anzeige geht's weiter

Benzema schuftet

Karim Benzema will nach zuletzt vielen Verletzungen endlich wieder so richtig angreifen. Die spanische ‚as‘ titelt „Auf Hochtouren“ und zeigt den 35-Jährigen im Kraftraum. Die Zeitung weiß aus Gesprächen mit der Entourage des Franzosen, dass er „ultra motiviert“ ist. Sowohl auf als auch neben dem Platz lege der Starstürmer viele Extraschichten ein. Neben den Blessuren, die ihn bereits 43 Prozent der Spiele auf Klubebene kosteten, beschäftigt Benzema vor allem die Situation rund um seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft. Nun scheint er bereit zu sein, wieder auf Torejagd zu gehen und es allen zu beweisen.

Lese-Tipp

Mit Xavis Segen: Roberto will bei Barça bleiben

„Ein riesiger Sprung“

In der Premier League rollt der Ball nach der WM in Katar schon wieder. Am gestrigen Dienstag bezwang Manchester United souverän Nottingham Forest mit 3:0. Der ‚Mirror‘ spricht von einem „riesigen Sprung“, die Überschrift des ‚Daily Express‘ lautet: „Top vier in Sicht für geschicktes United“. Mit einer Partie weniger beträgt der Rückstand auf das viertplatzierte Tottenham Hotspur nur einen Punkt. Der Ronaldo-Abgang spielt hier keine Rolle mehr. Manchester City muss sich heute bei Leeds United (21 Uhr) beweisen. Der ‚Daily Express‘ warnt: „Achtet auf die Lücke“. Die Skyblues wollen den alten Abstand von ursprünglich fünf Zählern zu Tabellenführer Arsenal wieder herstellen.