58 Millionen: Arsenal vor White-Transfer

Mikel Arteta kann seine Mannschaft scheinbar bald mit Ben White verstärken. Wie die ‚Sun‘ berichtet, einigte sich der FC Arsenal mit Brighton & Hove Albion am Freitag auf eine Transfersumme von umgerechnet 58 Millionen Euro. Damit würde sich der 23-Jährige hinter Achraf Hakimi (60 Millionen Euro, Paris St. Germain) als bis dato zweitteuerster Sommertransfer des Jahres einreihen.

Schon lange war das Interesse der Gunners am englischen Nationalspieler bekannt. Nun gelang den beteiligten Parteien dem Bericht zufolge der Durchbruch in den Verhandlungen. Eine endgültige Einigung mit dem Spieler steht noch aus. Da White an der Europameisterschaft teilnahm und derzeit noch im Urlaub verweilt, wird sich der Abschluss des Deals noch etwas hinziehen.

In der abgelaufenen Saison zeigte der 1,89 Meter große Innenverteidiger starke Leistungen und spielte sich in den Fokus der englischen Topklubs. Daraus resultierte auch sein Debüt für die Three Lions im Juni gegen Österreich (1:0) und die anschließende Nominierung für die Europameisterschaft. Während des Turniers kam White allerdings nicht zum Einsatz.