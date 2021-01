Vier Kandidaten für die Lampard-Nachfolge: Es soll Deutsch gesprochen werden

Premier League-Geschichte scheint sich zu wiederholen. 2015 beendete Leicester City mit einem 2:1-Sieg José Mourinhos zweite Amtszeit beim FC Chelsea. Nach der gestrigen Offenbarung bei der 0:2-Niederlage gegen die Foxes dürfte auch Frank Lampards Amtszeit als Blues-Coach zu Ende gehen.

Nicht erst seit gestern wackelt der Stuhl des 42-Jährigen, der es nicht hinbekommt, teure Sommerneuzugänge wie Timo Werner und Kai Havertz erfolgreich zu integrieren. Dem künftigen Lampard-Nachfolger dürfte es einem Bericht von ‚The Athletic‘ deutlich einfacher fallen, das Duo zu erreichen.

Vier Kandidaten

So soll der Wunsch innerhalb der Chelsea-Führungsetage bestehen, erstmals in der Vereinsgeschichte einen deutschsprachigen Trainer zu engagieren. Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Ralph Hasenhüttl und auch Ralf Rangnick nennt das Online-Portal in dem Zusammenhang.

Bis auf Tuchel arbeiteten die drei anderen Kandidaten in der Vergangenheit bereits erfolgreich mit Werner zusammen und könnten den 53-Millionen-Einkauf zurück zu alter Stärke führen, so die Hoffnung bei den Blues. Bis zum heutigen Tag schafft es Lampard nicht, das Aufstellungspuzzle um Havertz und Werner zu lösen. Die genannten Nachfolger hätten da deutlich mehr Erfahrung vorzuweisen.