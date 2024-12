Hertha: Kenny begehrt auf der Insel

Hertha BSC benötigt dringend Einnahmen und könnte diese durch den begehrten Jonjoe Kenny generieren. Laut der ‚Sport Bild‘ interessieren sich unter anderem Celtic Glasgow und der AFC Bournemouth für die Dienste des 27-jährigen Rechtsverteidigers. Der Vertrag des Engländers läuft am Ende der Saison aus, Geld könnten die Berliner also nur noch in diesem Winter einnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kenny ist die Konstante beim Zweitligisten, der in dieser Spielzeit sehr schwankende Leistungen zeigt. Dank seines Offensivdrangs war er bereits an sieben Toren in 15 Partien beteiligt. Im Februar 2021 wechselte der ehemalige Schalker schon einmal für ein halbes Jahr auf Leihbasis zu Celtic.