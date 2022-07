Sávio schließt sich Troyes an

Der Brasilianer Sávio wechselt von Atlético Mineiro zu ES Troyes nach Frankreich. Wie der nun ehemalige Arbeitgeber des 18-jährigen Talents vermeldet, fließen 6,5 Millionen Euro Ablöse, hinzu können weitere sechs Millionen anhand von Bonuszahlungen kommen. 12,5 Prozent der Transferrechte bleiben außerdem beim brasilianischen Erstligisten.

Zuletzt wurde stets davon berichtet, dass der Flügelstürmer sich Manchester City anschließen wird. Da Troyes ebenso wie die Skyblues zur City Football Group gehört, wird Sávio demnach trotzdem im Dunstkreis der Citizens landen. Ob der Linksfuß allerdings für die Franzosen auflaufen wird, steht noch in den Sternen. Eine Leihe zur PSV Eindhoven ist dem Vernehmen nach noch nicht vom Tisch.

Valeu, Sávio! 🤙🏾



O #Galo acertou a venda do atacante para o @estac_officiel, do Grupo City. O Atlético manterá 12,5% dos direitos econômicos do atleta e receberá 6,5 milhões de euros, com possibilidade de receber mais 6 milhões em bonificações.



Sucesso, #CriaDoGalo! 💪🏾🐔 pic.twitter.com/MSjEyxoYqD