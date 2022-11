Bayer 04: Hincapié zur Zukunftsfrage

Piero Hincapié setzt sich zumindest aktuell nicht mit einem Transfer auseinander. In Hinblick auf zurückliegendes Interesse von Premier League-Klubs auf seine Zukunft angesprochen antwortet der 20-Jährige im Interview mit der ‚as‘: „Ich bin da entspannt. Ich versuche, auf meinen Berater zu hören und will mich zuallererst auf meinen Klub konzentrieren.“

Der Abwehrspieler von Bayer Leverkusen fährt fort: „Ich werde alles geben, bis der Tag kommt, an dem etwas passiert und dann werden wir über andere Teams nachdenken. Im Moment konzentriere ich mich nur auf die Mannschaft, um aus der Situation, in der wir uns befinden, herauszukommen. Wenn sich in Zukunft etwas ergibt, wird es, so Gott will, etwas Wichtiges sein.“