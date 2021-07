Alioski findet neuen Klub

Nach seinem Vertragsende bei Leeds United zieht es Ezgjan Alioski in die Wüste. Der nordmazedonische EM-Fahrer schließt sich dem saudi-arabischen Klub Al-Ahli an. Dort wird der 29-jährige Linksverteidiger mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet.

Alioski hatte bei Leeds seinen Kontrakt nach vier Jahren auslaufen lassen und wechselt daher ablösefrei. Für den englischen Klub absolvierte er insgesamt 171 Pflichtspiele und war an 41 Treffern direkt beteiligt. Bei der diesjährigen Europameisterschaft erzielte er bei der 1:2-Niederlage gegen die Ukraine das zweite Turniertor in Nordmazedoniens Verbandshistorie.

There you go president ..

And the fans deserves it 💚@ezgjanalioski #الخميس_الونيس pic.twitter.com/nRRGsbODOJ