Tolisso kehrt zurück – Hoffen auf Davies & Goretzka

Beim FC Bayern lichtet sich das Lazarett. Wie Julian Nagelsmann laut dem ‚kicker‘ bestätigt, wird Corentin Tolisso kommende Woche wieder voll ins Teamtraining einsteigen. Der französische Mittelfeldspieler hatte sich vor rund drei Wochen im Spiel gegen Greuther Fürth (4:1) einen Muskelfaserriss zugezogen.

Positive Signale senden zudem die beiden langzeitverletzten Leon Goretzka und Alphonso Davies. Nagelsmann gehe „schon davon aus, wenn der Verlauf jetzt so weitergeht“, dass Goretzka beim Champions League-Viertelfinale Anfang April sein Comeback feiern kann. Davies wird ebenfalls in einem Monat zurückerwartet. „Unser Internist hat mir mitgeteilt, dass es von Woche zu Woche besser wird. Und dass er sicherlich auch bald wieder eingreifen kann“, so der Cheftrainer.