Nmecha bekennt sich zu Wolfsburg

Lukas Nmecha hegt keine Gedanken an einen Abschied vom VfL Wolfsburg. Die Frage der ‚Sport Bild‘, ob er auch in der kommenden Saison für die Wölfe auflaufen wird, bejaht der 23-jährige Nationalstürmer. „Hoffentlich“, schiebt er nach, „stehe ich auch auf dem Platz.“

Präsentiert sich Nmecha dann in der Form der Hinrunde, stehen seine Chancen auf einen Stammplatz zweifellos gut. Sechsmal traf der gebürtige Hamburger in der ersten Halbserie dieser Saison. In der Rückrunde kamen beim 4:0 gegen Arminia Bielefeld vor eineinhalb Wochen zwei weitere Treffer hinzu. Nmechas Vertrag besitzt bis Sommer 2025 Gültigkeit.