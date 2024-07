Geduld aufgebraucht: Barças Roberto hofft auf PL-Angebote

Sergi Roberto wird offenbar nicht mehr für den FC Barcelona auflaufen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, möchte der 32-Jährige nicht länger auf einen neuen Vertrag bei Barça warten und sondiert stattdessen eingehende Wechselangebote. Eigentlich möchten die Katalanen mit dem Eigengewächs verlängern, doch aufgrund des Financial Fairplay ist das dem Bericht zufolge derzeit nicht möglich. Der ursprüngliche Vertrag des Spaniers ist Ende Juni ausgelaufen.

Barça-Sportdirektor Deco hat Sergi Roberto versichert, dass der Klub auch weiterhin auf ihn zähle und hat den zentralen Mittelfeldspieler gebeten, sich bis zum 10. August zu gedulden, doch der möchte nun nicht länger warten. In er vergangenen Saison stand der Rechtsfuß verletzungsbedingt lediglich in 14 Saisonspielen für die Katalanen auf dem Feld, war aber zuletzt Kapitän der Mannschaft. Interesse an Roberto haben dem Vernehmen nach die Ligakonkurrenten FC Sevilla, FC Valencia und FC Girona. Der Mittelfeldmann würde jedoch gerne im Ausland spielen und favorisiert dabei vor allem Vereine aus der Premier League.