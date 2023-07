Al Hilal: 120 Millionen für Zaniolo?

Nicolò Zaniolo könnte sich dem Exodus nach Saudi-Arabien anschließen, denn dem Offensivspieler von Galatasaray winkt ein hochdotierter Vertrag bei Al Hilal. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wurde dem 24-Jährigen in ersten Gesprächen ein Jahresgehalt zwischen 20 und 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Mit Blick auf die mögliche Vertragslänge winken dem Italiener so bis zu 120 Millionen Euro. Noch ist Zaniolo dem Bericht zufolge nicht komplett überzeugt, will einen Wechsel in die Wüste aber auch nicht kategorisch ausschließen.

Zaniolo war erst im Februar für 15 Millionen Euro mit vielen Nebengeräuschen von der AS Rom zu Galatasaray gewechselt. Mit dem Istanbuler Klub feierte der Linksfuß den Gewinn der türkischen Meisterschaft und konnte in elf Einsätzen immerhin fünf Treffer beisteuern. Bei Al Hilal würde Zaniolo mit Rúben Neves (26) und Kalidou Koulibaly (32) auf prominente Mitspieler treffen. Zudem steht der Klub unmittelbar vor der Verpflichtung von Sergej Milinkovic-Savic (28) von Lazio Rom.

