Majer auf dem Weg nach Wolfsburg

Der Wechsel von Lovro Majer zum VfL Wolfsburg wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nach FT-Informationen macht sich der kroatische Mittelfeldspieler mit seinen Beratern heute auf dem Weg in die Autostadt. Dort soll Majer einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Die Ablöse liegt bei 30 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni.

Der 21-fache kroatische Nationalspieler kommt von Stade Rennes in die Bundesliga. Die Franzosen hatten vor zwei Jahren zwölf Millionen Euro für Majer bezahlt. 79 Spiele, neun Tore und 16 Assists später zieht es den Linksfuß nun nach Wolfsburg.