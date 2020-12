Schalke 04: Kabak nach Leipzig?

49 Mal lief Ozan Kabak bislang in der Bundesliga für den VfB Stuttgart und den FC Schalke 04 auf. Als Sieger verließ der 20-Jährige den Platz nur in zehn Fällen. Dass Kabak dennoch zu den größten Abwehr-Talenten im europäischen Fußball zählt, ist unstrittig. Ein Abschied von Schalke im Winter ist ein realistisches Szenario.

Denn Königsblau benötigt Geld und Kabak ist auf dem Transfermarkt heiß begehrt. Zuletzt wurde der türkische Nationalspieler vor allem mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht. Die Spur nach Italien ist laut ‚Sky‘ jedoch nicht allzu heiß. Kabak wolle lieber in der Bundesliga bleiben oder in die Premier League wechseln.

Kabak als Vorgriff?

Interesse aus England gibt es von Manchester United. Und auch der FC Liverpool wurde immer wieder als möglicher Abnehmer genannt. Zudem sei ein Wechsel innerhalb der Bundesliga denkbar. Behrenbeck zufolge zählt auch RB Leipzig zum Kreis der Bewerber.

Die Sachsen fürchten den Weggang von Dayot Upamecano (22). Der Franzose kann Leipzig per Ausstiegsklausel im Sommer für 42 Millionen Euro verlassen. Unter anderem der FC Bayern ist interessiert. Kabak könnte seinen Platz einnehmen.

Denkbar, dass der Deal sogar schon im Januar als Vorgriff für den Sommer über die Bühne geht. Schalke würde sich dagegen nicht wehren. In Gelsenkirchen hofft man auf 15 bis 20 Millionen Euro für die leere Kriegskasse. Zuletzt war auch ein Tausch mit Divock Origi (25) vom FC Liverpool ein Thema.